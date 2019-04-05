Зеленский обнародовал результаты своих анализов: документ

Зеленский обнародовал результаты своих анализов / Reuters

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал результаты анализов, которые сдал утром 5 апреля.

В частности, наркотиков в крови Зеленского не обнаружено.

"Весна пришла, и мы сделали это вместе", - так шоумен подписал фото документов из медицинского центра, которые выложил у себя в Facebook.

Напомним, рано утром Зеленский с победной улыбкой прошел медэкспертизу. В комментариях к трансляции люди пожелали ему удачи.

Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Сам Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Напомним, социолог рассказал, грозит ли Зеленскому "убийственный компромат". В Украине любят тех, кого бьют, отметил директор социологической группы Рейтинг.