"Не выполнил обещания": у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ

У Петра Порошенко оценили сдачу анализов Владимиром Зеленским / Reuters

Для того, чтобы с высокой степенью точности определить наличие в организме следов алкоголя или наркотических средств, необходимо провести анализ биоматериала (волос), заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

При этом он напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Насколько нам известно, Зеленский не сдал волосы. А по версии Ульяны Супрун именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что следы наркотических веществ в волосах хранятся около 90 дней", – сказал Медведев.

"Наша позиция такова: стадион – так стадион, анализы – так анализы. Этот вопрос нужно закрыть как можно скорее – в первую очередь, в этом заинтересован сам кандидат Зеленский", – подчеркнул он.

Вместе с тем Медведев считает, что Владимир Зеленский не выполнил должным образом обещание о сдаче анализов.

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"Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил свои обещания и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами. И от имени штаба уполномочен заявить, что штаб Петра Порошенко еще раз рекомендует Владимиру Зеленскому понять, что предвыборная кампания - это не шоу, это не съемки в кино, а это момент серьезного выбора для страны и для её граждан", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что если Зеленский сам предложил сдавать анализы, то он "должен сдавать анализы не понарошку, а всерьез, и не выборочно, а сделать всё, что положено по медицинскому протоколу для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости".

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты.

На следюущий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.