"Все очень непросто": Супрун сказала, где и как положено проводить анализы на алкоголь и наркотики

Ульяна Супрун / УНИАН

Раз внимание всего украинского общества поневоле оказалось приковано к анализам по определению следов алкоголя и наркотиков в крови, то украинцам нужно разобраться, о чем будут свидетельствовать их результаты, и о чем - нет.

Такое сообщение опубликовала на своей странице Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, существует не так много методов, которые могут дать правдивую оценку результатов - употребляет ли человек наркотики или алкоголь. И, соответственно, не так много лабораторий, в которых наличествует возможность эти методы применить.

Супрун утверждает, что следы наркотических веществ в организме обнаружить крайне нелегко - только через тщательные обследования и сдачу биологических жидкостей (крови, мочи) либо биоматериала (волосы, ногти) организма в специальные лаборатории.

Далее, пишет и.о. главы Минздрава, для основательного анализа необходимо специфическое оборудование, обеспечивающее проведение хромато-масс-спектрометрии - исследования на основе аналитической химии, которое длится не не менее двух-трех дней.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины крайне убедительно победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).

Через пару дней после окончания первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - выложив видеообращение на своей странице в соцсети Facebook. Шоумен предложил в качестве места для дебатов самый крупный стадион Украины - столичный НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы".

Поздней ночью 4 апреля Петр Порошенко опубликовал видеоролик, в котором публично согласился появиться ради дебатов. Позднее глава его предвыборного стажа Олег Медведев призвал Зеленского проходить обследование (сдав все нужные анализы - касаемо употребления спиртных напитков и наркотических веществ) в медпункте стадиона Олимпийский утром 5 апреля - вместе с Петром Порошенко.

Однако спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков в ответ призвал Порошенко сдавать анализы в другом месте.