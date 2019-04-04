У Зеленского призвали Порошенко вместо Олимпийского сдать анализы в другом месте

4 апреля 2019, 18:46

По мнению представителей штаба Владимира Зеленского, медпункт на стадионе Олимпийский может быть "заангажирован".

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Владимир Зеленский не будет сдавать анализы на следы наркотиком и алкоголя в медпункте стадиона  НСК Олимпийский.

С таким заявлением перед журналистами выступил советник и представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков в четверг, 4 апреля.

У Зеленского пригласили действующего президента Петра Порошенко совместно сдать анализы в лаборатории сети Евролаб - в 08.00 5 апреля, пятницы.

В штабе Зеленского утверждают, что сомневаются в том, что медпункт в Олимпийском будет "незаангажирован" и равноудален от обоих кандидатов в президенты.

"При всем уважении к "Олимпийскому", есть независимые площадки", – подытожил Разумков.

Напомним, в первом туре президентских выборов 2019 убедительно победил шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко занял второе место с 15,95% (3 014 538 голосов).

Вскорости после окончания первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - путем видеообращения на своей странице в соцсети Facebook. Шоумен предложил в качестве места для дебатов самый крупный стадион Украины - столичный НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы". Зеленский дал времени Порошенко на ответ ровно сутки. 

Представители НСК Олимпийский быстро и публично объявили, что к руководству стадиона никто не обращался по поводу организации дебатов Зеленского и Порошенко.

Вечером 3 апреля нардеп из президентской фракции БПП Мария Ионова на ТВ заявила о том, что Порошенко не намерен участвовать в дебатах с Зеленским на стадионе Олимпийский. Однако через несколько часов, глубокой ночью, Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором все же согласился появиться на дебатах.

Позднее глава избирательного штаба президента Олег Медведев заявил о том, что президент готов в пятницу, 5 апреля, в 09.00 пройти обследование в медпункте Олимпийского и призывает Зеленского поступить аналогично.

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