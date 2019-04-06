Порошенко отправили приглашение на анализы с ошибками

Петр Порошенко сдал кровь на анализы / Reuters

Приглашение центра Eurolab президенту Петру Порошенко и его Администрации сдать анализы содержит множество ошибок.

При этом были допущены ошибки в адресатах приглашения и адресе клиники, в самом тексте есть опечатки.

Отметим, что приглашение опубликовано на Facebook-странице Eurolab.

Фейсбук И.Геращенко

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

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На следующий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Кроме того, в штабе Порошенко уточнили, что глава государства 5 апреля, в 09.00 готов пройти обследование в медпункте стадиона Олимпийский и сдать все нужные анализы.

В свою очередь Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать "гарантом" на его дебатах с Петром Порошенко.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.