Зеленский объяснил причину разных дат в результатах анализов

Зеленский заявил, что ошибка с цифрами была случайной / Reuters

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пояснил, почему в его результатах анализов из клиники Eurolab сначала была написала дата 2 апреля, а затем ее изменили на 5 апреля.

В Facebook шоумен опубликовал объяснение из медуреждения, в котором указано, что из-за волнения сотрудник неправильно проставил даты.

"После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника", - написали в Eurolab.

В клинике изменили ошибку и повторно отправили кандидату результат с правильной датой. В Eurolab акцентируют, что ошибка оператора не влияет на результат анализов.

"В нашей истории с анализами произошел казус", - прокомментировал инцидент Зеленский.

Напомним, рано утром Зеленский с победной улыбкой прошел медэкспертизу. В комментариях к трансляции люди пожелали ему удачи.

Позднее Зеленский объяснил выбор места для сдачи анализов. Важно было сдать кровь там, где есть лаборатория, отметил он.

Сам Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.

Как сообщалось, у Порошенко потребовали от Зеленского сдать еще один анализ. Анализ волос являются ключевым для выявления наркотиков, подчеркнул Олег Медведев.

Медведев напомнил, что такую рекомендацию накануне давала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.