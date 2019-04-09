Почему у Порошенко настаивают, чтобы дебаты прошли именно 14 апреля

Электоральных шансов у Порошенко на этих выборах нет.

Неоткуда просто взяться дополнительным голосам в необходимом количестве.

Фальсификации как в первом туре уже не помогут. Разрыв с Зеленским уже огромный, и он будет только увеличиваться.

В первом туре за Зеленского голосовали те, кто решил показать "красную карточку" всему украинскому политикуму. Во втором туре Зеленскому уйдет большая часть голосов конкретно против Петра Порошенко. У Порошенко самый высокий антирейтинг. Он его заслужил своей "деятельностью". В первом туре голоса были распылены между различными кандидатами, теперь большая их часть перейдет Зеленскому. Не все. Кто-то не пойдет на выборы. Кто-то вычеркнет обоих. Кто-то под давлением агитпропа таки отдаст голос Порошенко. Но большинство голосов перейдет Зеленському. Потому что - "против Порошенко".

Читайте такжеПеред вторым туром Зеленский увеличил отрыв от Порошенко - социологА откуда взяться голосам Порошенко? Его команда сама себя добила, объявив остальных украинцев "теми, кто за Путина". Оказалось, что таких - 91,5% украинских граждан, не проголосовавших за Порошенко: кто-то проголосовал за других кандидатов, кто-то не пришел на избирательный участок, и все равно Порошенко этих голосов не досталось. 91,5% украинцев объявлены коллаборационистами? И что, команда Порошенко теперь надеется, что те, кого они объявили коллаборационистами дадут необходимое количество голосов? Не дадут.

Примерно 65% могут проголосовать за Зеленского и 35% - за Порошенко.

Никакими фальсификациями такое соотношение уже не перекрыть.

В этой ситуации странной "палочкой-выручалочкой" многие из сторонников Порошенко считают дебаты. Не изменят дебаты никакого соотношения. Поскольку обе категории тех, кто собираются голосовать за Зеленского, не ориентируются на его способность к дебатам. Это те, кто устал от всего украинского политикума. То есть они уже в первом туре проголосовали за Зеленского именно потому, что он не участвовал в политических ток-шоу, где все выглядят одинаково, одинаково плохо. И это те, кто против Порошенко. Они знают, как Порошенко красиво умеет говорить. Но не верят в то, что он говорит. И не поверят, какие бы он снова не рисовал фантастические картины. За пять лет наслушались, и насмотрелись.

Читайте такжеДебаты с Порошенко для Зеленского могут стать катастрофойКоманда Порошенко этого не понимает, и продолжает настаивать на дебатах. Ну, "дебаты, так дебаты". Не для соревнования программ, а для каких-либо персональных оскорблений типа: "наркоман!". Порошенко прибегнул к такой тактике уже в последнем интервью на телеканале Ахметова (кстати, в запрещенный законом срок до объявления результатов первого тура. Но закон, если он работает, не нужен Порошенко). Поэтому чем раньше пройдут дебаты, тем дольше можно разгонять с них нужные идеи. Вот так и появилась дата 14 апреля.

И здесь очередной раз команда Порошенко упала в яму, которую и вырыла. Потому что перед этим сторонники Порошенко разгоняли тезисы, что все должно быть "по закону". Имелся ввиду закон, обязывающий НТКУ (а теперь - Общественное ТВ) организовывать дебаты. Кстати, самих кандидатов участвовать в дебатах украинское законодательства не обязывает. Там как раз четко написано, что если кандидат не приходит, то его эфирное время просто передается оппоненту. Так вот, в законе четко прописана дата - последняя пятница перед выборами. Т.е. 19 апреля.

Поэтому очевидно, что дебаты могут состояться как раз только 19 апреля. Думаю, штаб Зеленского не хуже меня просчитал все эти возможности.

Что касается других дебатов - Порошенко может их назначать сколько угодно, приходить один в студию. И что? Ну вот он пришел в студию телеканала Ахметова, и что это ему дало?

В то же время штабу Зеленского стоит тянуть интригу до последнего. Для чего? Чтобы у штаба Порошенко были иллюзии относительно дебатов. Они на них надеются. Ничего с них не получат, но надеются. Почему это так важно? Потому что у Порошенко нет электоральных шансов для победы, но это не означает, что у него нет других рычагов. Самих циничных и самых болезненных. Очень не хотелось бы, чтобы он и его команда эти циничные рычаги применяли. Пусть лучше надеются на дебаты.

Стране же уже надо думать, что будет после Порошенко. После президентских выборов жизнь продолжится. У нового президента до выборов в ВР и нового расклада в Раде будет мало возможностей воздействия. У Порошенко такие возможности будут сохраняться. Борьба будет продолжаться.