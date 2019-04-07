Порошенко раскрыл дату дебатов с Зеленским и анализов в WADA

Порошенко готов, как к дебатам, так и к анализам / Главред

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату для проведения дебатов на стадионе Олимпийский с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов", - заявил он в эфире телеканала Украина.

Глава государства пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. Он добавил, что готов пройти тест в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

"Немедленно, как сказал Владимир Кличко, в начале следующей недели приедет сюда и руководство, и эксперты этой организации. И я хочу заявить: я эти тесты пройду сразу же по прибытии", - заявил Порошенко.

Как известно, по закону дебаты должны проходить в последнюю пятницу перед днем голосования. Для данных выборов это 19 апреля.

Напомним, экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал обманом анализы, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Он предложил оплатить повторные лабораторные исследования в WADA.

Как ранее сообщалось, политтехнолог Дмитрий Разумков сообщил, что кандидат в президенты Владимир Зеленский примет участие в дебатах со своим оппонентом Петром Порошенко накануне второго тура выборов.