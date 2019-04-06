"Не обманывайте": Кличко-младший предложил оплатить пересдачу анализов для Порошенко и Зеленского

Владимир Кличко поделился опытом сдачи анализов с кандидатами в президенты Украины / Reuters

Экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко назвал обманом анализы, которые 5 апреля сдали кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В Facebook украинский боксер опубликовал видеообращение к кандидатам и призвал повторно сдать анализы в надежной лаборатории.

Кличко заявил, что в спорте находится уже около 30 лет и неоднократно сдавал анализы. Поэтому он сомневается в правдивых результатах лабораторных исследований кандидатов, поскольку они были опубликованы в соцсетях уже спустя несколько часов, хотя, на самом деле, для такой экспертизы нужно не менее двух суток.

"Для проведения анализа необходимо хотя бы 48 часов ... Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят выбрать "чистого" президента", - заявил боксер и подчеркнул, что он тоже является украинским избирателем.

Кличко призвал Зеленского и Порошенко сдать повторные анализы и заявил, что готов оплатить честную лабораторную экспертизу.

My video-statement on the doping-tests during the Ukrainian elections A doping-test like the one that took place during the Ukrainian elections - was evaluated in less than 24 hours? Impossible if you ask the experts from Vada, e.g. I will personally bear the costs for an independent test, if the candidates are interested? Drop me a message! My video-statement in Russian language. Опубликовано Klitschko Суббота, 6 апреля 2019 г.

Как известно, Владимир Зеленский записал видеообращение на НСК Олимпийский, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты и выдвинул украинскому лидеру ряд условий.

На следующий день Порошенко сам записал видеообращение, в котором выразил готовность встретиться на НСК. "Стадион, так стадион", - сказал президент.

Отметим, что в пятницу утром, 5 апреля, кандидаты в президенты выполнили обещания: первым пришел сдавать анализы Владимир Зеленский, вслед за ним предал себя в руки эскулапов и Петр Порошенко.