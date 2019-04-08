Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов

Шоумэн призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский начал прием вопросов у граждан к Петру Порошенко.
Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, назвав точную дату встречи.
"19 апреля на НСК Олмипийский пройдут мои дебаты с Порошенко, на которых я смогу задать ему любой вопрос. Например: когда будут посадки или почему Свинарчуки не за решеткой? Я думаю, что у народа Украины за пять лет накопилось много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, но я могу от вашего имени.
Пишите комментарии, какие именно вопросы вы хотите задать Порошенко", - сказал Зеленский.
#дебатиОпубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 8 апреля 2019 г.
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Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля, в воскресенье.
Как сообщалось ранее, дебаты между прошедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским − могут пройти исключительно в студийных условиях Общественного вещания.