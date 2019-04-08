Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов

8 апреля 2019, 11:52

Шоумэн призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.

Зеленский записал еще одно обращение, на этот раз - к Юлии Тимошенко
Владимир Зеленский / кадр из видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский начал прием вопросов у граждан к Петру Порошенко.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook, назвав точную дату встречи. 

"19 апреля на НСК Олмипийский пройдут мои дебаты с Порошенко, на которых я смогу задать ему любой вопрос. Например: когда будут посадки или почему Свинарчуки не за решеткой? Я думаю, что у народа Украины за пять лет накопилось много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать, но я могу от вашего имени. 

Пишите комментарии, какие именно вопросы вы хотите задать Порошенко", - сказал Зеленский.

#дебати

Опубликовано Владимиром Зеленским Понедельник, 8 апреля 2019 г.

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Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля, в воскресенье.

Как сообщалось ранее, дебаты между прошедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским − могут пройти исключительно в студийных условиях Общественного вещания.

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