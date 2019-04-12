"Главные дебаты страны": Зеленский новым роликом позвал Порошенко на предвыборный "баттл"

У Владимира Зеленского показали новый ролик о дебатах / НБН

В пятницу, 12 апреля, команда кандидата в президенты Владимира Зеленского опубликовала новое видео с анонсом предвыборных дебатов.

Отметим, что ролик содержит точное время и место проведения дебатов: они должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК Олимпийский.

"19 апреля в 19:00 - главные дебаты страны. Общество получит ответ на главный вопрос: прошлое или будущее? НСК "Олимпийский", - сказано в ролике-анонсе.

Накануне стало известно о том, что представители Зеленского и Петра Порошенко не достигли взаимопонимания относительно дебатов на НСК Олимпийский.

Напомним, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

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Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе и заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.

Спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии "Общественного телевидения" 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК "Олимпийский" к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на Олимпийский для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.