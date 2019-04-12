Дебаты Зеленского и Порошенко: стали известны результаты встречи штабов кандидатов

Штабы Порошенко и Зеленского обсуждают предвыборные дебаты / НБН

Представители кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не достигли взаимопонимания относительно дебатов на НСК Олимпийский.

"Насколько я информирован, то к компромиссу не пришли. Они (представители Порошенко) настаивают на проведении дебатов 14 апреля, мы же на той (дате), которая предусмотрена законом", - рассказал представитель штаба Зеленского Українським Новинам.

Вместе с тем он предположил, что представители Порошенко пытаются использовать эту ситуацию в своих интересах, заявляя, что Зеленский таким образом отказывается от дебатов 14 апреля.

По данным 5 канала, встреча представителей кандидатов в президенты на НСК Олимпийский была закрытая.

При этом представители штабов общались минут 20 – а когда вышли, сказали, что не договорились.

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Представитель Порошенко Артур Герасимов заявил, что президент настаивает на встрече на стадионе 14 апреля в 14:14 или в промежуточные даты между 14-м и 19-м, а 19 апреля пойдет на дебаты на Общественное.

В свою очередь глава штаба Зеленского Иван Баканов заявил, что шоумен придет на дебаты исключительно 19 апреля и исключительно на стадион – но готов выйти на связь со студией Общественного посредством телемоста.

Поскольку ключевого консенсуса не достигли, то ни формат, ни цену, ни технические вопросы в четверг 11 апреля не обсуждали.

Напомним, ранее астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко. Когда бы ни состоялись дебаты, они уже ничего существенно не изменят, уверен Влад Росс.