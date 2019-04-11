Астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко

Порошенко и Зеленский могут встретиться 19 апреля/ НБН

Если дебаты между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоятся, то произойдет это 19 апреля. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В этот день у Владимира Зеленского будет больше шансов провести дебаты достойно. А если еще дебаты состоятся на стадионе, то это будет полный разгром Петра Порошенко. Однако, по моим прогнозам, более вероятным кажется вариант дебатов в студии. Порошенко не захочет встречаться на стадионе, потому что студия – это для него более привычная, удобная и выигрышная площадка, где модерировать будет Казарин, который будет задавать удобные для него вопросы. Однозначно, в студии будет больше шансов у Петра Порошенко выступить достойно", - рассказал он.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везениеПо его словам, 19 апреля – более благоприятный для Зеленского день, когда звезды будут способствовать его удаче и успеху.

"Именно в этот, а затем и 21 апреля Уран соединится с Солнцем, где Солнце – это харизма, власть, царствование, а Уран – это планета, которая управляет Водолеем, то есть как раз знаком Зодиака Владимира Зеленского. Поэтому 19 числа у него будут все возможности провести дебаты на высоте, победить в них. Однако на эти дни его гороскоп таков, что если дебаты пройдут не очень благополучно для него, то 21 апреля он все равно, по всем признакам, должен победить во втором туре выборов", - объяснил астролг.

Росс считает, сами дебаты, когда бы они ни состоялись, уже ничего не изменят существенно. Потому что каждый украинец уже, в принципе, определился со своим выбором.

"Даже если штаб Порошенко сейчас вывалит в сеть это якобы компрометирующее видео, где Зеленский то ли с Путиным, то ли с Медведевым, то ли с кем-то еще курит марихуану или что-то там нюхает (или что они там еще придумают), то это уже ни на что не повлияет. Владимир Зеленский уже президент. Без вариантов", - добавил эксперт.

Читайте такжеАстролог рассказал о смертельной болезни Софии РотаруПо его мнению, дебаты, в любом случае, состоятся.

"Владимир Зеленский заявил о том, что будет участвовать в них, значит, дебаты будут. Так и 31 декабря он объявил, что идет в президенты – и пошел. Здесь будет так же: он сказал, значит, сделает. А Порошенко и так, как известно, очень заинтересован в дебатах. Так что остается только ждать конкретики", - резюмировал он.

Ранее астролог объяснил, почему Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля и назвал надежды президента переломить ситуацию в свою пользу "ложной соломинкой".