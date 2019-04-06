Порошенко vs Зеленский: состоятся ли дебаты и кто в них победит

6 апреля 2019, 07:15

Главред выяснил, чего ждать от дебатов между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийский".

Порошенко Зеленский
Порошенко и Зеленский планируют провести дебаты на стадионе/ УНИАН

Предстоящие дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским обещают стать самым ярким шоу предвыборной гонки. "Главред" опросил экспертов и выяснил – кто выигрывает эту схватку, чем будут удивлять украинцев претенденты на пост гаранта и как политический "батл" повлияет на ход голосования.

КОМУ НУЖНЫ ДЕБАТЫ

По результатам первого тура выборов, в дебатах больше заинтересован Петр Порошенко, объясняют политологи. "Действующему президенту нужно догонять Владимира Зеленского. Надеется, что, учитывая ораторские способности и большой опыт, он сможет использовать это в свою пользу. Но команда Зеленского перехватила инициативу, и она на этом больше играет. По сути, это заочные дебаты, которые более выгодны Зеленскому. Ролики, видеообращения – это формат, в котором он чувствует себя более комфортно", - говорит политолог Владимир Фесенко.

Читайте такжеОт дебатов Порошенко и Зеленского выигрывает вся УкраинаДипломат и глава правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко считает, что обеим командам нужно мобилизовать как можно больше избирателей: "Мы впервые видим политиков настолько близко, в бытовых ситуациях, открытыми для критики и где-то беззащитными. Это демократия".

КОМУ ДЕБАТЫ ДОБАВЯТ РЕЙТИНГА

Владимир Фесенко говорит, что Порошенко сможет добавить к своему рейтингу, но у него большое отставание. И во втором туре люди обычно голосуют не столько "за", сколько "против". Учитывая настроения людей и антирейтинги, дебаты могут немного добавить Петру Порошенко. Но кардинально ситуацию не изменят.

При этом, по словам большинства политологов, ядро избирателей уже сформировалось. Так, политик и общественной деятель Олесь Доний уверен, что чуда во втором туре, даже с учетом дебатов, не случится. 

 "Уже сформировалось протестное ядро против Петра Порошенко. Голосование показало, что он не справился с властью, способствовал очень негативным тенденциям. У него нет электоральных шансов выиграть на выборах. Вместе с тем, его окружение убеждает, что очень много зависит от дебатов. Зеленский легко переиграл Порошенко, превратив все это в игру. И заставил Порошенко играть по своим правилам. И если перед этим президент прибегал к персональным оскорблениям – сразу после выборов он назвал Зеленского "марионеткой Коломойского", то теперь он выглядит марионеткой марионетки. Ведь он соглашается на все условия Зеленского - стадион и анализы", - считает политик Олесь Доний.

Читайте такжеПолитическая война Порошенко и Зеленского затянется на годыПо словам Богдана Яременко, кандидатам важно удержать избирателя. "Более серьезная проблема – это не растерять сторонников. Многие стали терять интерес к этому процессу в обеих командах. Но жанр шоу, который выбрал Зеленский, является более мобилизующим для его электората. Это характерно для Зеленского, от него этого ожидают, это ярко.  А для Порошенко это не характерно, и он выглядит менее уверенным, что играет на его оппонента", - говорит Яременко.

 "ФИШКИ" ОППОНЕНТОВ

Олесь Доний уверен, что набрать голоса Порошенко попытается красноречием. "Часть сторонников действующего президента связаны с властью. И для них язык важнее, чем борьба с коррупцией. За Зеленского поэтому и голосуют, что он не принимал участия в политических шоу. Это эффект "неполитических политиков" - чем меньше человек ассоциирует с дрязгами, ссорами и политическими дискуссиями. Тем больше шансов, что на нем не будет сфокусирован протестный электорат. Люди устали от красивых разговоров".

Дипломат и глава правления "Майдан закордонных справ" Богдан Яременко допускает, что Зеленский будет говорить о своей программе, а Порошенко, что бы он не сказал, уже не поверят.

"Много от этих дебатов ожидать не стоит. К Порошенко нет доверия, и не имеет значения, что он скажет. У Зеленского тоже ничем не поразят. У него нет опыта в политике, поэтому максимум, что он может сделать – это огласить свою программу. При этом, кандидатом нужно больше уделить внимания смыслам. Пять лет президент не вел никаких конструктивных диалогов со своим народом. И о том, чем он будет заниматься ближайшие пять лет, в том числе. Он и его команда занимаются созданием образа врага внутри, а программа носит чересчур декларативный характер. Также, оппонентам стоит готовится и к сильным персональным нападкам. По моему мнению, шоу может быть и интересным. Но в то же время и неприятным для созерцания", - объясняет Яременко.

Читайте такжеБаттл на НСК: Порошенко будет убедительней, но его не будут слушатьПолитолог Олег Соскин считает, что выиграть Петру Порошенко на выборах мог бы помочь компромат на Владимира Зеленского. Но его нет.

"Дебаты уже идут, но фактически они уже происходят в нестандартной форме. И кандидаты уже начали использовать "фишки". Сдали анализы – один в частной лаборатории, а второй – в государственной. И уже видно, что Зеленский это капитализм. А Порошенко – государственный социализм.  Но если говорить серьезно, то Порошенко уже проигрывает. Он играет по правилам композиции Зеленского. Ведь кроме стадиона и анализов он предлагает, чтобы Тимошенко стала модератором дебатов. А для Порошенко – это как будто кобра укусит, смерти подобно. И опять Зеленский поставил его в "позу лотоса". А дней до второго тура остается все меньше, и он все больше превращает это в шоу. Как аналогию можно привести боксерский поединок – Зеленский выигрывает легкими ударами тактично, набирая очки и не теряя свое преимущество", - говорит Соскин.

Он добавляет, что шансы переиграть ход голосования, могли бы быть при наличии компромата на Зеленского. "Он нормальный, сексуально-ориентированный, не извращенец, бизнесмен, который все заработал сам. Из интеллигентной семьи. А что касается отсутствия опыта руководства страной, то это не минус. Вон на днях в Словакии победила никому неизвестный адвокат Зузана Чапутова. А до этого Дональд Трамп стал президентом США, хотя ранее никто этого и предположить не мог", - говорит Соскин.

ДЕБАТЫ МОГУТ НЕ СОСТОЯТСЯ?

Впрочем, политолог Тарас Чорновил уверен – дебаты не состоятся, и Владимир Зеленский на них не пойдет ни в каком формате.

 "После того, как Петр Порошенко согласился на стадион, у Зеленского появились новые требования. Теперь он хочет, чтобы модератором дебатов была Юлия Тимошенко. Следующим шагом Зеленский, как в сериале "Слуга народа", предложит прийти кандидатам на дебаты голыми. То есть. В его команде ищут любые отговорки, чтобы показать – отказалась другая сторона. А не они", - допускает Чорновил.

Читайте такжеДебаты на стадионе выгодны Порошенко не меньше, чем ЗеленскомуПо его словам, если дебаты все-таки состоятся, то они могут дать только обратный отсчет для обоих кандидатов.

"К примеру, сторонники Зеленского будут воспринимать реакцию публики. Мы будем слышать не оппонентов, а стадион. Это будет конкурс плакатов, растяжек и тому подобное. Я знаю, как поведет себя на дебатах Петр Порошенко. Но что касается Зеленского, то он не выходит ни в один прямой эфир, даже на своем любимом канале. Думаю, что он просто не сможет говорить. Это чисто психологический фактор, когда человек оказался не на своем месте. Он медийная личность, не боится камер. Но дискуссия, ответы без суфлера и заученного текста, для него - катастрофа. Это как, если бы мне нужно было пройтись по карнизу здания. Есть поручень, там безопасно, страховка, но ноги подкашиваются. Потому что у меня панический страх высоты", - говорит Чорновил.

И добавляет – на ход выборов они сильно не повлияют. "Поскольку дебаты состоятся в пятницу, накануне "дня тишины", дополнительно использовать их для влияния на избирателей, не удастся. До "дня тишины" останется буквально несколько часов.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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