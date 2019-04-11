Двух зайцев одним махом: у Зеленского предложили Порошенко новый формат дебатов

У Зеленского предложили Порошенко новый формат дебатов / Униан

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили Петру Порошенко новый формат дебатов – на случай, если конкурент Зеленского 19 апреля пойдет-таки в студию Общественного, а не на НСК Олимпийский.

Как рассказал журналистам руководитель штаба Иван Баканов, в этом случае Зеленский согласен на дебаты в ходе телемоста.

"Мы идем навстречу, и если кто-то хочет с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление о том, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) будет в студии, а мы будем на Олимпийском: пожалуйста, можно совместить картинки и продебатировать в прямом эфире", – пояснил Баканов.

Он также пояснил, почему Зеленский выбрал именно стадион для проведения дебатов: "Там более открытая атмосфера по этому поводу".

Ранее астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко. Когда бы ни состоялись дебаты, они уже ничего существенно не изменят, уверен Влад Росс.

Также астролог объяснил, почему Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля. Он назвал надежды президента переломить ситуацию в свою пользу "ложной соломинкой".