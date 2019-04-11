Двух зайцев одним махом: у Зеленского предложили Порошенко новый формат дебатов

11 апреля 2019, 12:44

В штабе шоумена заявили, что готовы пойти нынешнему президенты навстречу.

Порошенко Зеленский
У Зеленского предложили Порошенко новый формат дебатов / Униан

В штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили Петру Порошенко новый формат дебатов – на случай, если конкурент Зеленского 19 апреля пойдет-таки в студию Общественного, а не на НСК Олимпийский.

Как рассказал журналистам руководитель штаба Иван Баканов, в этом случае Зеленский согласен на дебаты в ходе телемоста.

"Мы идем навстречу, и если кто-то хочет с нами подебатировать, чтобы ни у кого не сложилось впечатление о том, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост, если Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) будет в студии, а мы будем на Олимпийском: пожалуйста, можно совместить картинки и продебатировать в прямом эфире", – пояснил Баканов.

Он также пояснил, почему Зеленский выбрал именно стадион для проведения дебатов: "Там более открытая атмосфера по этому поводу".

Ранее астролог рассказал, когда и где состоятся дебаты между Зеленским и Порошенко. Когда бы ни состоялись дебаты, они уже ничего существенно не изменят, уверен Влад Росс.

Также астролог объяснил, почему Порошенко настаивает на проведении дебатов 14 апреля. Он назвал надежды президента переломить ситуацию в свою пользу "ложной соломинкой".

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский дебаты выборы-2019
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