НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленского и Порошенко: о каких датах речь

НСК Олимпийский получил запрос по дебатам от Зеленский и Порошенко / 112.ua

На НСК Олимпийский заявили, что получили запросы о проведении дебатов от уполномоченных представителей кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Как отмечается в сообщении пресс-службы НСК, Порошенко, судя по запросу, желает провести дебаты 14 и 19 апреля, а Зеленский – 19 апреля.

"ГП НСК" Олимпийский "инициировано переговорный процесс с представителями указанных кандидатов по поводу обеспечения проведения дебатов на территории спортивного комплекса", – уточнили на стадионе.

Ранее стало известно, кого не пустят на дебаты в НСК Олимпийский. Потенциальное число зрителей пока не озвучивается.

Напомним, Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов. Шоумен призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.

Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля. Глава государства пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. Он добавил, что готов пройти тест в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Позднее Порошенко заявил, что посетит дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский, если "будет свободен". Сам же он дебаты намерен проводить 19 апреля в студии Общественного телевидения.

Политолог пояснил, почему Порошенко манипулирует датой дебатов с Зеленским. Аналитик полагает, что глава государства хочет помещать оппоненту подготовиться к дискуссии.