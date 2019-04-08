Политолог пояснил, почему Порошенко манипулирует датой дебатов с Зеленским

Фесенко считает, что Порошенко начал нечестную игру / Главред

Политолог Владимир Фесенко высказал мнение, что предложение Петра Порошенко провести дебаты 14 апреля с Владимиром Зеленским является невыполнимым.

В комментарии InfoResist аналитик заявил, что президент надеется на срыв дебатов из-за неготовности оппонента и организационных вопросов на Олимпийском.

"Ставка делается на то, что команда Зеленского откажется и Порошенко может записать себе некие баллы, показать, что вот претендент не хочет выполнять даже свою собственную идею, инициативу. Но еще раз подчеркну, на данный момент ничего не согласовано", - подчеркнул он.

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Фесенко акцентировал, что даже банальны футбольный матч требует значительной подготовки.

"А здесь еще надо согласовать, кто будет вести дебаты, как они будут происходить, сколько времени это займет, как будет организована трансляция, каким образом будет наполняться аудитория. Ничего этого не делается. Поэтому предложение Петра Порошенко является сугубо пропагандистским и с самого начала не имеет, скажем, реалистичной основы", - подытожил аналитик.

Напомним, кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко посетит дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский, если "будет свободен". Сам же он дебаты намерен проводить 19 апреля в студии Общественного телевидения.