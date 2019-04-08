Порошенко нашел причину не явиться к Зеленскому на Олимпийский 19 апреля

Порошенко нашел причину не явиться на Олимпийский 19 апреля / Reuters

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко посетит дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский, если "будет свободен". Сам же он дебаты намерен проводить 19 апреля в студии Общественного телевидения.

Позицию президента озвучил спикер его предвыборного штаба Олег Медведев.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. И требование закона является приоритетным. Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на Олимпийский, но только в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон", – рассказал Медведев.

При этом он добавил, что остается в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля.

Ранее Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов. Шоумен призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.

Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля. Глава государства пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. Он добавил, что готов пройти тест в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Как сообщалось ранее, дебаты между прошедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским − могут пройти исключительно в студийных условиях Общественного вещания.