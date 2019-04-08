Порошенко нашел причину не явиться к Зеленскому на Олимпийский 19 апреля

8 апреля 2019, 19:19

Остается в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским 14 апреля.

Порошенко
Порошенко нашел причину не явиться на Олимпийский 19 апреля / Reuters

Кандидат в президенты и действующий глава Украины Петр Порошенко посетит дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский, если "будет свободен". Сам же он дебаты намерен проводить 19 апреля в студии Общественного телевидения.

Позицию президента озвучил спикер его предвыборного штаба Олег Медведев.

"Президент примет участие в дебатах 19 апреля, потому что этого требует закон. В законе не написано приходить на стадион. Норма закона предусматривает участие в дебатах на Общественном телевидении. И требование закона является приоритетным. Не исключено, что Порошенко сможет прийти 19 апреля и на Олимпийский, но только в то время, когда он будет свободен от исполнения обязанностей, которые на него как на кандидата в президенты возлагает закон", – рассказал Медведев.

При этом он добавил, что остается в силе предложение Порошенко провести первые дебаты с Зеленским на Олимпийском 14 апреля.

Ранее Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов. Шоумен призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.

Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля. Глава государства пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. Он добавил, что готов пройти тест в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Как сообщалось ранее, дебаты между прошедшими во второй тур кандидатами в президенты Украины − Петром Порошенко и Владимиром Зеленским − могут пройти исключительно в студийных условиях Общественного вещания.

Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

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