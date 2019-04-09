Без рогаток и взрывчатки: полиция рассказала, кого не пустит на дебаты в НСК Олимпийский

Кого не пустит на дебаты в НСК Олимпийский / Facebook.com

На Олимпийском, где ранее оценили вероятную стоимость проведения дебатов, уже начали подготовку к дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

В частности, на стадион не пустят пьяных и "потенциально опасных" зрителей, заверил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Мы призываем не употреблять алкоголь или употреблять его умеренно, своим поведением не провоцировать конфликтные ситуации", — призвал полицейский в эфире 112 Украина.

Читайте такжеВ Центризбиркоме поставили точку в споре по поводу места для дебатов Порошенко и ЗеленскогоТакже на стадион не пропустят с рогатками, ножами, взрывчаткой и т.п.

"Не берите с собой вещи, которые могут быть использованы как оружие, а также непосредственно оружие, даже если оно у вас легальное, не берите газовые баллончики, ножи перочинные или большие, рогатки… Не берите опасные смеси, взрывчатку, дымовые шашки", — отметил Шевченко.

Потенциальное число зрителей пока не озвучивается, однако уже известно, что максимально стадион рассчитан на 70 тыс. человек.

Напомним, Зеленский назвал дату "баттла" с Порошенко и начал прием вопросов. Шоумен призвал писать вопросы к президенту, которые накопились у людей за пять лет.

Стоит отметить, что президент Петр Порошенко ранее заявлял, что намерен встретиться с Зеленским на НСК 14 апреля. Глава государства пригласил на дебаты зрителей и все телеканалы. Он добавил, что готов пройти тест в WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

Позднее Порошенко заявил, что посетит дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский, если "будет свободен". Сам же он дебаты намерен проводить 19 апреля в студии Общественного телевидения.

Политолог пояснил, почему Порошенко манипулирует датой дебатов с Зеленским. Аналитик полагает, что глава государства хочет помещать оппоненту подготовиться к дискуссии.