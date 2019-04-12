Гройсман похвастался планом Б на случай прекращения транзита газа из РФ

У украинского правительства уже есть план Б на случай прекращения транзита газа из России после 2019 года.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил 12 апреля в ходе Часа вопросов к правительству в Раде.

"Для нас понятно, что и дальше РФ будет использовать все возможности для блокирования работы украинской ГТС… Безусловно, есть план Б на случай, если РФ прибегнет к другим действиям (прекратит транзит — ред.)", — заявил Гройсман.

При этом он не раскрыл деталей плана, однако отметил, что "Нафтогаз и его менеджмент достаточно отстали по выполнению того плана, который был утвержден правительством относительно выделения ГТС в отдельную юридическую структуру".

Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года.

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной — первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

20 марта Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину. Глава правления НАК уверяет, что Украина подаст арбитражный иск к РФ, требуя компенсацию за обесценивание ГТС.

Как сообщалось, Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины. Венгрия может закупить часть природного газа через Австрию, подчеркнул Петер Сийярто.