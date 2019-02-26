Гройсман перед выборами заявил о возможности снижения цены на газ в 4 раза

Владимир Гройсман / Reuters

Правительство готово снизить цены на газ в Украине в 2-4 раза, если это не будет противоречить договоренностям с МВФ, ЕС и Всемирным банком. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Возможно ли без последствий для национальной экономики, без экономического коллапса, возможно ли сегодня снизить в два, три или четыре раза цену на газ в стране? Я прошу вас, как профессиональных людей, обсудить эту тему, и глубоко уверен в том, что, если вы найдете решение, что это возможно, и это будет полностью совпадать с нашими договоренностями с ЕС, Всемирным банком и МВФ, - я беру на себя обязательства это профессиональное решение, которое будет найдено, реализовать, буквально завтра", - цитирует Гройсмана УНИАН.

Как известно, два кандидаты в президенты Украины - Юлия Тимошенко и Сергей Каплин в своих предвыборных программах также обещают снижение тарифов на газ в 2-4 раза. Власти неоднократно называли такие обещания ярким примером популизма.

Стоит отметить, что повышение цены на газ до импортного паритета в Украине - одно из краеугольных требований МВФ, на который, среди прочего, завязано предоставление Киеву макрофинансовой помощи от Фонда. Потому внезапное согласие МВФ снизить ценообразование после четырех лет неклонного повышения тарифов на газ в Украине представляется маловероятным.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей Украины.

Напомним, уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.