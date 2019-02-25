Стало известно, сколько миллиардов должны украинцы за услуги ЖКХ

25 февраля 2019, 15:06

По данным нардепа Виктора Бондаря, долги украинцев по ЖКХ особенно сильно выросли за последние месяцы.

Платежки по ЖКХ / УНИАН

В последнее время уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.

Соответствующую статистику озвучил нардеп Виктор Бондарь во время заседания согласительного совета ВР, сообщает портал УНН.

"В бюджете заложено 20 млрд гривен на так называемую монетизацию субсидий, то есть на выдачу людям живыми деньгами. 20 млрд гривен будет потрачено людьми на лекарства, продукты питания, а дальше будет увеличиваться долг за коммунальные услуги. Только за последние месяцы долги за жилищно-коммунальные услуги увеличились в два раза и сегодня составляют 56 млрд гривен", − отметил народный избранник.

Бондарь также добавил, что существует постановление Кабмина, по которому после 1 мая 2019-го вводятся новые ограничения − если у людей наличествуют задолженности в размере более 340 гривен за услуги ЖКХ, то он теряет право на получение субсидии.

Напомним, ранее в Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов. До этого юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках за газ.

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Рада Украина ЖКХ долги услуги
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