Вырубят даже отопление: что делать при отключении услуг ЖКХ за долги

Что делать, если отключили услуги ЖКХ / Униан

Долги населения за коммуналку достигли 55,5 млрд гривен. Это рекордная сумма за всю историю независимой Украины.

Одновременно ужесточается законодательство по отношению к коммунальным должникам. По закону теперь отключить не имеют права только холодную воду, так как она считается питьевой. А вот отопление за неуплату – уже можно. Хотя ранее закон запрещал это делать до конца отопительного сезона.

Что делать, если отключили услуги ЖКХ

Об отключении коммунальщики обязаны предупредить за месяц. За этой время лучше оплатить свой долг или заключить договор о его реструктуризации. Как поясняет юрист, если есть договор о реструктуризации коммунальных долгов – на 6 месяцев, 12 месяцев и т.п. – то отключить от услуг ЖКХ уже не имеют права.

Стоит учесть, что после отключения услуги долг по ЖКХ никуда не девается. Более того, коммунальщики имеют право потребовать возмещения через суд. И дело может дойти даже до продажи квартиры в счет возмещения коммунальных долгов.

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Как сообщалось, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 грн за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн.

Ранее в КГГА заявляли о повышении в Киеве цен на квартплату с 1 января 2019 года. Так, электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.