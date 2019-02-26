В регионах Украины повысили тарифы на холодную воду

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НКРЭКУ приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод установлены на уровне:

КП "Черновцыводоканал" - 3,22 (водоснабжение)

Львовское ГКП "Львовводоканал" - 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно)

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 5,94 и 1,83 соответственно.

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, за 1 куб. м (без НДС) составят:

КП "Черниговводоканал" - 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).

КП "Житомирводоканал" - 6,99 и 7,88.

КП "Черновцыводоканал" - 8,61 и 4,53.

КП "Кременчугводоканал" - 7,50 и 8,13.

Городском коммунпредприятий "Николаевводоканал" - 8,91 и 7,17.

КП "Гортепловодэнергия" (Каменец-Подольский) - 9,13 и 7,61.

КП "Иванофранковскводокотехпром" - 6,58 и 8,11.

Львовское ГКП "Львовводоканал" - 7,94 и 4,23.

КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 12,60 и 6,23.

КП Славянского городского совета "Словгорводоканал" - 13,89 и 8,67.

Ранее сообщалось, что уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.

Напомним, ранее в Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов.

До этого юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках за газ.