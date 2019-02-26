В регионах Украины повысили тарифы на холодную воду

Соответствующее решение приняла НКРЭКУ.
НКРЭКУ приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.
Согласно решению, оптовые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод установлены на уровне:
- КП "Черновцыводоканал" - 3,22 (водоснабжение)
- Львовское ГКП "Львовводоканал" - 3,52 и 1,12 (водоснабжение и водоотведение соответственно)
- КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 5,94 и 1,83 соответственно.
Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех остальных потребителей, за 1 куб. м (без НДС) составят:
- КП "Черниговводоканал" - 8,60 и 8,41 (водоснабжение и водоотведение соответственно).
- КП "Житомирводоканал" - 6,99 и 7,88.
- КП "Черновцыводоканал" - 8,61 и 4,53.
- КП "Кременчугводоканал" - 7,50 и 8,13.
- Городском коммунпредприятий "Николаевводоканал" - 8,91 и 7,17.
- КП "Гортепловодэнергия" (Каменец-Подольский) - 9,13 и 7,61.
- КП "Иванофранковскводокотехпром" - 6,58 и 8,11.
- Львовское ГКП "Львовводоканал" - 7,94 и 4,23.
- КП "Дрогобичводоканал" Дрогобычского городского совета Львовской области - 12,60 и 6,23.
- КП Славянского городского совета "Словгорводоканал" - 13,89 и 8,67.
Ранее сообщалось, что уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.
Напомним, ранее в Украине запустили рекламу в поддержку роста тарифов.
До этого юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках за газ.