У Зеленского нашли повод уволить Луценко

Судьба Луценко решится на следующей неделе / УНИАН

Судьба генерального прокурора Украины Юрия Луценко решится на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент четыре представления на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представления на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал в эфире телеканала 1+1 представитель президента Украины в парламенте.

По его словам, кроме представления на увольнение главы ГПУ, будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.

"Это три представления, в которых нам отказали", - уточнил Стефанчук.

Ранее сообщалось, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пощадить ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Также 28 мая народный депутат Мустафа Найем публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не подписывается уже неделю.