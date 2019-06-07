У Зеленского нашли повод уволить Луценко

Кроме представления на увольнение главы ГПУ, будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
Судьба генерального прокурора Украины Юрия Луценко решится на следующей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент четыре представления на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко, заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную Раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представления на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко", - сказал в эфире телеканала 1+1 представитель президента Украины в парламенте.
По его словам, кроме представления на увольнение главы ГПУ, будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.
"Это три представления, в которых нам отказали", - уточнил Стефанчук.
Ранее сообщалось, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который 27 мая заявил о намерении уйти в отставку сразу после парламентских выборов, пока останется в своем кресле. В команде президента Владимира Зеленского решили пощадить ГПУ в плане смены руководства, сообщил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
Напомним, 20 мая в Верховной Раде прошла инаугурация Владимира Зеленского. После принятия присяги на верность украинскому народу президент попросил парламент уволить, в частности, Юрия Луценко с поста генпрокурора.
Также 28 мая народный депутат Мустафа Найем публично возмутился, что представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко не подписывается уже неделю.