"Подставлю плечо": Гройсман разоткровенничался о своих отношениях с Зеленским

Владимир Гройсман / Reuters

Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что готов "подставить плечо" президенту Владимиру Зеленскому - для реализации задач, стоящих перед государством.

Соответствующее заявление он сделал в украинском телеэфире.

"Мое отношение к президенту остается абсолютно неизменным[...]. Эти взаимоотношения сегодня являются абсолютно нормальными по линии президент-премьер-министр. И там, где нужно подставить плечо для того, чтобы реализовать задачи для государства, я готов это сделать", — сказал Гройсман.

По словам премьера, он надеется на аналогичное отношение со стороны президента и поддержку решений Кабмина.

Напомним, ранее Владимир Гройсман озвучил топ-10 предвыборного списка своей политсилы - партия Украинская стратегия.