Гройсман потащил на выборы в Раду часть Кабмина: обнародована топ-десятка партийного списка

Гройсман огласил первую десятку своей партии / УНИАН

В пятницу, 7 июня, в Киеве премьер-министр Украины Владимир Гройсман проводит съезд своей партии Украинская стратегия Гройсмана.

На съезде Владимир Гройсман озвучил первую десятку списка партии Украинская стратегия для похода на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Вполне ожидаемо, список возглавил сам Владимир Гройсман. В первой пятерке - министр образования и науки Лилия Гриневич, министр Кабинета министров Александр Саенко, первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джаппарова и министр культуры Евгений Нищук.

Также стало известно, что в десятку вошел Павел Яблонский – депутат нескольких созывов Винницкого городского совета (6-7), который последний раз баллотировался в горсовет в 2015 году от партии Винницкая европейская стратегия.

Кроме того, в список вошел бывший замминистра финансов и экс-замглавы Администрации президента при П. Порошенко Сергей Марченко, министр юстиции Павел Петренко, народные депутаты из фракции Народный фронт Андрей Тетерук и Виктор Еленский, сообщает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеИзбежавший отставки Гройсман сделал важное заявлениеНапомним, ранее сообщалось, депутаты Рады провалили отставку премьера Владимира Гройсмана. "За" его уход со второй должности в государстве проголосовали только 97 народных избранников (при необходимом количестве в 226).

Также ранее сообщалось, Владимир Гройсман поведет на выборы часть Кабмина.

премьер-министр Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.