Гройсман поведет на выборы часть Кабмина

Гройсман идет на выборы в Раду / Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отставку которого Рада рассмотрит на своем заседании 30 мая, намерен участвовать в досрочных парламентских выборах. Съезд его партии под названием Украинская стратегия состоится через неделю.

"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд... Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - заявил в эфире программы шоу Свобода слова министр кабинета министров Украины Александр Саенко.

Саенко, кстати, тоже планирует присоединиться к Гройсману и идти на парламентские выборы вместе с партией Украинская стратегия.

Также Саенко добавил, что в команде Гройсмана будут несколько представителей действующего правительства.

Отметим, что 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент Петр Порошенко предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

Ранее Главред сообщал, что Владимир Гройсман уходит с поста премьера.