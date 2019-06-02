Избежавший отставки Гройсман сделал важное заявление

Гройсман заговорил о реформах / Reuters

2 июня, в воскресенье, на сайте правительства Украины появилась жалоба премьер-министра Владимира Гройсмана на попытки заблокировать реформу децентрализации.

"Я знаю, что сейчас уже некоторые выражают желание "подправить" реформу. Я с этим не согласен. Я против любых попыток заблокировать реформу", - сказал глава правительства.

Гройсман уточнил, что сегодня только 70% украинцев пользуются преимуществами децентрализации, которая дает в 5-7 раз больше бюджеты, чем раньше. Он также отметил, что важно завершить реформу и ликвидировать администрации, которые препятствуют ей.

Напомним, 30 мая депутаты Рады провалили отставку премьера Владимира Гройсмана.

Также ранее сообщалось, Евросоюз даст Украине на реформу децентрализации 100 миллионов.

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