У нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков – СМИ

28 июня 2019, 19:17

Мужчину нашли в базе сайта Миротворец.

Павел Кириленко
Павел Кириленко может состоять в близких родственных отношениях с боевиком ДНР / Фото: скриншот из видео

Журналисты нашли у назначенного накануне главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко младшего брата-сепаратиста, который состоит в рядах боевиков террористической "ДНР".

Как сообщает Украинская правда, у Павла и Евгения Кириленко совпадают фамилия, отчество, а также регистрация в одной и той же квартире в городе Макеевка Донецкой области. Разница в возрасте между вероятными братьями составляет два года.

На сайте Миротворец сказано, что боевик Евгений Кириленко по состоянию на август 2016 года был рядовым пятой отдельной мотострелковой бригады "ДНР". Оба брата до войны на Донбассе были украинскими соловейками, а впоследствии Евгений перешел на сторону "ДНР".

Как известно, новый губернатор Донецкой области Павел Кириленко – уроженец Донбасса. Приказом Генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 он был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины. Жил на съемной квартире, а затем получил служебную квартиру во Львове.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил на рассмотрение Кабинета министров восемь кандидатов на посты глав восьми облгосадминистраций.

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Кириленко ДНР боевик губернатор брат Донецкая ОГА
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