Упадок и тлен: В Сеть выложили безысходные фото захваченной ж/д станции на Донбассе

В Сети опубликовали серию почти идеальных в своей безысходности снимков железнодорожной станции возле оккупированной боевиками группировки "ДНР" Горловки.

Фото сделал достоянием общественности в социальной сети Facebook волонтер Юрий Мысягин.

"Замерло. Железнодорожная станция Майорская, Донецкой области", — подписал он снимки.

На фото четко видно, что ж/д станция пришла в совершеннейший упадок за время оккупации и находится в крайне плачевном состоянии.

Напомним, ранее в Сети показали полные безысходности фото из Донецка. До этого были опубликованы душераздирающие снимки с очередей на донбасских КПВВ.