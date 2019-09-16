Харчи из школьной столовой на Винничине уложили на больничные койки более 20 человек

Среди пострадавших - дети и учителя школы / УНИАН

В одной из школ Винницкой области – массовое отравление. По состоянию на утро 16 сентября госпитализирован 21 человек, в том числе и 16 детей.

Инцидент произошел в городе Казатин в столовой школы №2, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины. Предварительный диагноз госпитализированных - острый гастроэнтероколит. Среди пострадавших - дети и учителя школы.

Полиция открыла производство по факту отравления по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напоним, в начале сентября в Одесской области в поселке Авангард Овидиопольского района жители массово отравились шаурмой.