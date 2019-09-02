На Одесчине более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой

Более 30 человек угодили в больницу после перекуса шаурмой / УНИАН

В Одесской области в поселке Авангард Овидиопольского района жители массово отравились шаурмой.

31 человек был госпитализирован в одесскую городскую клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом гастроэнтероколит, сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Среди отравившихся - 8 детей в возрасте до 17 лет. У всех пострадавших наблюдалась однотипная клиническая картина с признаками пищевого отравления и жалобами на повышение температуры тела до 38 градусов. Общее состояние оценено как средней тяжести, все получают лечение в полном объеме.

Точку продажи некачественной шаурмы проверила санэпидемслужба, установила нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности и качестве пищевых продуктов.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

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