"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме

10 июня 2019, 16:20

Чиновница от Минздрава посоветовала украинцам носить с собой судочки с приготовленной дома едой.

Ульяна Супрун
Супрун раскритиковала шаурму / УНИАН

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун не смогла пройти мимо шаурмы, которую в последнее время сделал популярной президент Украины Владимир Зеленский.

"Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма", - сообщила Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководительница Минздрава подчеркнула, что какими бы вкусными ни казались хачапури и хот-доги, пицца, выпечка и разнообразные бургеры, не стоит ими злоупотреблять. Ведь обычно в основе уличной еды - хлеб.

"Чтобы его переваривать, нашему организму требуется достаточное количество воды. Но многие люди предпочитают вместо воды сладкие газированные напитки и соки. Они содержат много сахара и лишних калорий. Запивать только кофе тоже плохо - его мало для достаточного увлажнения пищи", - заметила она

Кроме того, Супрун рассказала, что еда в заведениях может содержать скрытые трансжиры - которые повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита - и другие опасности.

Читайте такжеБез соды не обойтись: Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику"В частности, транс-жиры есть в жареных блюдах (картофель-фри и пончики), хлебобулочных изделиях (крекеры, печенье, торты), большинстве полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), а также в фасованных, готовых к употреблению продуктах (чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн, соусы, майонез)", - уточнила Супрун.

Обратила внимание чиновница от Минздрава и на пристрастие школьников к сладким напиткам и закускам "снекам" вместо полноценной пищи.

"Этого можно избежать, если с детства формировать культуру еды и сделать "семейный ужин" пространством доверия. Дети должны быть уверены, что их не перекармливают, не заставляют, что домашняя еда - это безопасно для их здоровья и не надо ей искать замену", - призвала Супрун.

Резюмируя, Супрун посоветовала украинцам носить с собой судочки с приготовленной дома едой.

  • Имея еду в ланч-боксе, мы можем есть тогда, когда наступает осознанное чувство голода.
  • Домашняя пища уберегает нас от рисков пищевых отравлений, что особенно актуально летом. Мы можем быть уверены, что это блюдо было приготовлено чистыми руками, и на нее не села муха.
  • Люды с аллергией на определенные продукты могут контролировать, что именно они едят.
  • Вы можете поесть именно в то время, когда проголодались, или разделить прием пищи на несколько этапов.
  • Это хорошая возможность сэкономить немало денег.

В ответ на длинное сообщение в Сети о вреде уличной еды, Супрун получила длинный список комментариев украинцев. Отметим, многие так и не поняли, в чем вред шаурмы. Некоторых мнение Супрун о шаурме расстроило.

"Блін, про шаурму сказали як кинджалом по серцю різнули", - отметила Даринка Лыс.

Других смутило то, что Супрун советует носить судочки с домашней едой, при этом не обращает внимание на транспортировку и подогрев такой еды в офисе.

"Це чудесно, але наскільки корисно споживати їжу, яку спочатку з любов'ю і всіма прекрасними порадами приготували вдома, потім зберігали в холодильнику, потім транспортували на роботу +/- годину без охолодження переважно в пластиковій тарі, потім знову зберігали в холодильнику, а потім гріли в офісній мікрохвильовці, де за день розігрівають купу іншої їжі, про якість якої ми нічого не знаємо... в такому контексті одразу згадується модне зараз інтервальне голодування, тоді якраз можна харчуватися тільки вдома)) гадаю, шкоди від їжі у закладах громадського харчування не буде, якщо відвідувати чистіші місця, обирати ті самі овочі, простіше приготоване м'ясо і шукати свіжі салати, але це справді дорого для багатьох, на жаль(( а для підвищення користі можна просто трохи підкоригувати харчові звички та не їсти перше, друге, компот і булочку в один прийом, уникати щоденного вживання хот-догів, бургерів, шаурми, піци і випічки з кіосків, та не вважати за обід перекус солодким - іноді маленькі кроки дієвіші за кардинальні зміни))", - сказала Виктория Бирко-Кошак.

Также Супрун упрекнули в том, что такими сообщениями она пропагандирует то, чтобы женщины сидели дома и занимались приготовлением пищи.

"Пропаганда домашньої їжі - щоб жінкам після роботи було чим зайнятись. наготувати на всю сім'ю, ще й обід на роботу чоловіку, бо у нього ж лапки. Зараз повно бюджетних столових, необов'язково харчуватись хот-догами", - отметмла Долорес Клейборн.

Напомним, ранее Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
Минздрав шаурма Ульяна Супрун новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:40
Перепись населения с помощью смартфона: в Кабмине предлагают отказаться от бумажного анкетирования
17:35
Украина - Люксембург: текстовая трансляция отборочного матча на Евро 2020, все подробности (обновляется)
17:30
На концерте в честь Труханова с Билык и Барских рухнула сцена Видео
17:27
Роспуск Рады: Зеленского позвали в суд
17:22
Известная украинская спортсменка собралась в политику
17:02
В Рось упал микроавтобус с пестицидами: пробы воды, гибель рыбы и можно ли купаться
16:55
Львовские шахтеры страйкуют: перекрыли международную трассу
16:40
Если проснется: жуткие подробности здоровья Алибасова
16:20
"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме
16:19
Российские паспорта в ОРДЛО: появились свежие детали
16:10
Эмбер Херд без белья сверкнула грудью на прогулке
15:52
Коп сбил мальчика в Конотопе: СМИ узнали хорошие новости о состоянии ребенка
15:36
Сергей Лазарев обложил Светлану Лободу матом на МузТВ-2019
15:30
"Где мой кот?": Бари Алибасов, который смачно отхлебнул КРОТа, открыл глаза и заговорил
15:25
Мураев, Вилкул, Кернес: названа первая десятка списка обновленного Оппоблока
15:25
Столкновение теплохода и херсонского катера в Венгрии: число жертв возросло до 20-ти
15:12
Злоумышленники сообщили о наличии мины на Ровенской АЭС
15:09
Томенко и Катеринчук: Гриценко "засветил" первую пятерку своего избирательного списка
14:51
В Гаагском трибунале обнародовали позиции Украины и России
14:10
Неправильно заживает: у Алибасова новые проблемы со здоровьем
14:08
"Пусть прибьют пасти свои": Кошевой отчихвостил людей Порошенко за критику Зеленского Видео
14:00
Источник: Олимпик в УПЛ заменит Черноморец
13:59
"Ярость градусов": синоптик рассказала, когда отступит жара в Украине
13:33
"У нас есть амбиция": Ляшко вознамерился стать у штурвала новой Верховной Рады
13:30
Большая маленькая ложь 2 сезон: что было в первой серии Видео
13:15
Социологи узнали, кого украинцы желают видеть в кресле премьера - опрос
13:05
Полуголая с рогами: Maruv зажгла на концерте в Москве
12:49
Cyberpunk 2077: дата выхода, новый трейлер и системные требования Видео
12:40
Длинный уик-энд ждет украинцев уже на этой неделе
12:32
Больше 70 процентов голосов: в Казахстане выбрали нового президента
12:03
Батькивщина назвала первую пятерку на выборы: тащат в раду Наливайченко и в Раду
12:00
Все курсы дня: доллару и евро в Украине прикрутили хвосты
11:59
Россияне хвастливо рассказали, когда хотят пустить поезда по Крымскому мосту
11:51
Сериал Чернобыль: когда смотреть на 1+1
11:37
В Раду проходят только 5 партий: сразу два фаворита остались за бортом
11:32
Голая на унитазе: дочь Орнеллы Мути потрясла откровенным фото
11:23
Депутат от Народного фронта, бывший пловец, полковник ВСУ: Ляшко назвал первую двадцатку списка Радикальной партии
11:01
Роналду выиграл 30 трофей в карьере
10:46
Зеленский – "еврей-клоун", Беленюк – "негр": журналист Голосу України попал в расистский скандал, сеть в ярости
10:44
"До этого вы не знали, что такое оргазм": появился трейлер и дата выхода ожидаемой игры Cyberpunk 2077 с Киану Ривзом Видео
10:37
"Я надеру зад Хабибу": Тони Фергюсон ждет встречи в октагоне с российским чемпионом
10:20
Украинцев начали наказывать штрафами за коммунальные долги: детали
09:49
Праздники и приметы 10 июня: что нельзя делать сегодня
09:48
Главные новости 10 июня: поворот в деле Гандзюк и Украина против Люксембурга
09:45
Почему в новом парламенте должны быть киборги мнение
09:36
Потап раскрыл секрет, почему свадьба с Каменских прошла не в Италии Видео
09:00
Украинцам обещают пожароопасную погоду
08:59
У Зеленского рассказали, как "уломали" Кучму поучаствовать в Минских переговорах
08:34
Журналист рассказал, при каком условии Путин и Россия уберутся с Донбасса
08:26
Расплата подельников Януковича откладывается мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять