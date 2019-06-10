"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме

Чиновница от Минздрава посоветовала украинцам носить с собой судочки с приготовленной дома едой.
И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун не смогла пройти мимо шаурмы, которую в последнее время сделал популярной президент Украины Владимир Зеленский.
"Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма", - сообщила Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.
Руководительница Минздрава подчеркнула, что какими бы вкусными ни казались хачапури и хот-доги, пицца, выпечка и разнообразные бургеры, не стоит ими злоупотреблять. Ведь обычно в основе уличной еды - хлеб.
"Чтобы его переваривать, нашему организму требуется достаточное количество воды. Но многие люди предпочитают вместо воды сладкие газированные напитки и соки. Они содержат много сахара и лишних калорий. Запивать только кофе тоже плохо - его мало для достаточного увлажнения пищи", - заметила она
Кроме того, Супрун рассказала, что еда в заведениях может содержать скрытые трансжиры - которые повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита - и другие опасности.
Читайте такжеБез соды не обойтись: Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику"В частности, транс-жиры есть в жареных блюдах (картофель-фри и пончики), хлебобулочных изделиях (крекеры, печенье, торты), большинстве полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), а также в фасованных, готовых к употреблению продуктах (чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн, соусы, майонез)", - уточнила Супрун.
Обратила внимание чиновница от Минздрава и на пристрастие школьников к сладким напиткам и закускам "снекам" вместо полноценной пищи.
"Этого можно избежать, если с детства формировать культуру еды и сделать "семейный ужин" пространством доверия. Дети должны быть уверены, что их не перекармливают, не заставляют, что домашняя еда - это безопасно для их здоровья и не надо ей искать замену", - призвала Супрун.
Резюмируя, Супрун посоветовала украинцам носить с собой судочки с приготовленной дома едой.
- Имея еду в ланч-боксе, мы можем есть тогда, когда наступает осознанное чувство голода.
- Домашняя пища уберегает нас от рисков пищевых отравлений, что особенно актуально летом. Мы можем быть уверены, что это блюдо было приготовлено чистыми руками, и на нее не села муха.
- Люды с аллергией на определенные продукты могут контролировать, что именно они едят.
- Вы можете поесть именно в то время, когда проголодались, или разделить прием пищи на несколько этапов.
- Это хорошая возможность сэкономить немало денег.
В ответ на длинное сообщение в Сети о вреде уличной еды, Супрун получила длинный список комментариев украинцев. Отметим, многие так и не поняли, в чем вред шаурмы. Некоторых мнение Супрун о шаурме расстроило.
"Блін, про шаурму сказали як кинджалом по серцю різнули", - отметила Даринка Лыс.
Других смутило то, что Супрун советует носить судочки с домашней едой, при этом не обращает внимание на транспортировку и подогрев такой еды в офисе.
"Це чудесно, але наскільки корисно споживати їжу, яку спочатку з любов'ю і всіма прекрасними порадами приготували вдома, потім зберігали в холодильнику, потім транспортували на роботу +/- годину без охолодження переважно в пластиковій тарі, потім знову зберігали в холодильнику, а потім гріли в офісній мікрохвильовці, де за день розігрівають купу іншої їжі, про якість якої ми нічого не знаємо... в такому контексті одразу згадується модне зараз інтервальне голодування, тоді якраз можна харчуватися тільки вдома)) гадаю, шкоди від їжі у закладах громадського харчування не буде, якщо відвідувати чистіші місця, обирати ті самі овочі, простіше приготоване м'ясо і шукати свіжі салати, але це справді дорого для багатьох, на жаль(( а для підвищення користі можна просто трохи підкоригувати харчові звички та не їсти перше, друге, компот і булочку в один прийом, уникати щоденного вживання хот-догів, бургерів, шаурми, піци і випічки з кіосків, та не вважати за обід перекус солодким - іноді маленькі кроки дієвіші за кардинальні зміни))", - сказала Виктория Бирко-Кошак.
Также Супрун упрекнули в том, что такими сообщениями она пропагандирует то, чтобы женщины сидели дома и занимались приготовлением пищи.
"Пропаганда домашньої їжі - щоб жінкам після роботи було чим зайнятись. наготувати на всю сім'ю, ще й обід на роботу чоловіку, бо у нього ж лапки. Зараз повно бюджетних столових, необов'язково харчуватись хот-догами", - отметмла Долорес Клейборн.
Напомним, ранее Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов.