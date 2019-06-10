"Как кинджалом по сердцу": Супрун пропесочила украинцев за пристрастие к шаурме

Супрун раскритиковала шаурму / УНИАН

И.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун не смогла пройти мимо шаурмы, которую в последнее время сделал популярной президент Украины Владимир Зеленский.

"Шаурма увеличивает риск атеросклероза, так как карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма - это также риск пищевого отравления или даже ботулизма", - сообщила Супрун на своей странице в социальной сети Facebook.

Руководительница Минздрава подчеркнула, что какими бы вкусными ни казались хачапури и хот-доги, пицца, выпечка и разнообразные бургеры, не стоит ими злоупотреблять. Ведь обычно в основе уличной еды - хлеб.

"Чтобы его переваривать, нашему организму требуется достаточное количество воды. Но многие люди предпочитают вместо воды сладкие газированные напитки и соки. Они содержат много сахара и лишних калорий. Запивать только кофе тоже плохо - его мало для достаточного увлажнения пищи", - заметила она

Кроме того, Супрун рассказала, что еда в заведениях может содержать скрытые трансжиры - которые повышают риск атеросклероза, хронического воспаления, ишемической болезни сердца и ревматоидного артрита - и другие опасности.

Читайте такжеБез соды не обойтись: Супрун рассказала украинцам, как правильно мыть клубнику"В частности, транс-жиры есть в жареных блюдах (картофель-фри и пончики), хлебобулочных изделиях (крекеры, печенье, торты), большинстве полуфабрикатов (охлажденное тесто, пицца, мясные и рыбные изделия - рыбные палочки, котлеты), а также в фасованных, готовых к употреблению продуктах (чипсы, снеки, сухарики, орешки, попкорн, соусы, майонез)", - уточнила Супрун.

Обратила внимание чиновница от Минздрава и на пристрастие школьников к сладким напиткам и закускам "снекам" вместо полноценной пищи.

"Этого можно избежать, если с детства формировать культуру еды и сделать "семейный ужин" пространством доверия. Дети должны быть уверены, что их не перекармливают, не заставляют, что домашняя еда - это безопасно для их здоровья и не надо ей искать замену", - призвала Супрун.

Резюмируя, Супрун посоветовала украинцам носить с собой судочки с приготовленной дома едой.

Имея еду в ланч-боксе, мы можем есть тогда, когда наступает осознанное чувство голода.

Домашняя пища уберегает нас от рисков пищевых отравлений, что особенно актуально летом. Мы можем быть уверены, что это блюдо было приготовлено чистыми руками, и на нее не села муха.

Люды с аллергией на определенные продукты могут контролировать, что именно они едят.

Вы можете поесть именно в то время, когда проголодались, или разделить прием пищи на несколько этапов.

Это хорошая возможность сэкономить немало денег.

В ответ на длинное сообщение в Сети о вреде уличной еды, Супрун получила длинный список комментариев украинцев. Отметим, многие так и не поняли, в чем вред шаурмы. Некоторых мнение Супрун о шаурме расстроило.

"Блін, про шаурму сказали як кинджалом по серцю різнули", - отметила Даринка Лыс.

Других смутило то, что Супрун советует носить судочки с домашней едой, при этом не обращает внимание на транспортировку и подогрев такой еды в офисе.

"Це чудесно, але наскільки корисно споживати їжу, яку спочатку з любов'ю і всіма прекрасними порадами приготували вдома, потім зберігали в холодильнику, потім транспортували на роботу +/- годину без охолодження переважно в пластиковій тарі, потім знову зберігали в холодильнику, а потім гріли в офісній мікрохвильовці, де за день розігрівають купу іншої їжі, про якість якої ми нічого не знаємо... в такому контексті одразу згадується модне зараз інтервальне голодування, тоді якраз можна харчуватися тільки вдома)) гадаю, шкоди від їжі у закладах громадського харчування не буде, якщо відвідувати чистіші місця, обирати ті самі овочі, простіше приготоване м'ясо і шукати свіжі салати, але це справді дорого для багатьох, на жаль(( а для підвищення користі можна просто трохи підкоригувати харчові звички та не їсти перше, друге, компот і булочку в один прийом, уникати щоденного вживання хот-догів, бургерів, шаурми, піци і випічки з кіосків, та не вважати за обід перекус солодким - іноді маленькі кроки дієвіші за кардинальні зміни))", - сказала Виктория Бирко-Кошак.

Также Супрун упрекнули в том, что такими сообщениями она пропагандирует то, чтобы женщины сидели дома и занимались приготовлением пищи.

"Пропаганда домашньої їжі - щоб жінкам після роботи було чим зайнятись. наготувати на всю сім'ю, ще й обід на роботу чоловіку, бо у нього ж лапки. Зараз повно бюджетних столових, необов'язково харчуватись хот-догами", - отметмла Долорес Клейборн.

Напомним, ранее Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов.