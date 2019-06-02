"У нее с головой совсем плохо стало": Супрун предупредила украинцев о закрытии интернатов

2 июня 2019, 14:05

Супрун также уточнила, что патронатных семей в Украине не хватает.

Ульяна Супрун
Супрун рассказала о закрытии интернатов / УНИАН

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предупредила украинцев, что с 2020 года в украинские дома ребенка не будут принимать детей.

По словам Супрун, только 8% детей, которые проживают в интернатах, имеют статус детей-сирот. У остальных есть мама или папа, или оба из родителей, которые оказались в затруднительном положении и не могут воспитывать ребенка.

Супрун настаивает, что главная задача государства – помочь таким семьям, чтобы они смогли взять обратно своих детей.

"До 2020 года дома ребенка будут работать в обычном режиме. Параллельно будет проводиться необходимая подготовка - чтобы всех детей, от которых отказались родители, устроить в семьи", - отметила Супрун на своей страничке в Facebook.

Чиновница от Минздрава подчеркнула, что будут созданы все условия, чтобы эти дети могли полноценно, расти со своими родными родителями.

"В исключительном случае они будут жить в патронатной или приемной семье. А до 2023 года на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры", - особо отметила Супрун.

Супрун также уточнила, что патронатных семей в Украине не хватает.

Отметим, что отметку "нравится" на данное сообщение Супрун поставили свыше 2300 пользователей Сети. Но в комментариях много тех, кто критически воспринял инициативу.

Под сообщением Супрун возникла целая дискуссия на предмет полового образования подростков. А кто-то вообще стал нарекать, что во всем виновато общество, которое требует от все становиться родителями.

"У нас есть очень глупая идея, что рожать и плодиться должны все. Вот с этим навязыванием инкубаторства надо завязывать", - считает Ksyusha Nanieva.

Многие обратили внимание Супрун на то, что очень часто дети, которые возвращаются в родную семью после интерната, страдают от насилия, а то и вовсе их убивают собственные родители.

"Вы знаете случай, где семья сожгла ребенка. Вы, наверное, не знаете случаи, где детей возвращают семьям алкоголиков, а потом лечат от побоев, иногда очень тяжелых. Возвращая ребенка в семью, потому что нужно поскорее закрыть детский дом (место хорошее, коммуникации проведены), спросите тех, кто работает много лет, какие случаи случаются с возвращением детей в социально неблагополучных семьях", - вопрошает Oleksandra Havryschak.

Кто-то считает, что вряд ли можно помочь родителям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

"Пункт про "робити все можливе, аби діти залишилися в сім'ї" трохи суперечливий. Деяким батькам вся ваша допомога буде як мертвому припарка... Боюся таких буде навіть дуже багато. Але про патронатних батьків мені сполобалося))) Уляна Супрун чи не єдина владна особа в нашій країні, роботу якої видно!", - отметил Taras Rypyk.

Есть и те, кто намекнул, что у Супрун проблемы с головой.

"Здається, у пані Супрун з головою зовсім погано стало. В Україні збільшилася кількість вбивств дітей своїми батьками, а дитячі будинки вирішено ліквідувати. Де набрати стільки пантронажних сімей, щобб діти там жили у безпеці? Чи може відразу дітей присипляти, як непотрібних тварин?", - особо отметила Olga Szerszniova.

Напомним, ранее на Киевщине женщина отлупила до смерти мочившегося в кровать маленького сын.

Также ранее сообщалось о том, что в Николаеве женщина убила ножницами собственного ребенка.

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