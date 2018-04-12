На Киевщине женщина отлупила до смерти мочившегося в кровать маленького сына: детали

В городе Белая Церковь, что на Киевщине женщина избила сына, мочившегося в кроватку.

От полученных побоев несколько дней мальчик впал в кому, и утром во вторник, 10 апреля, скончался, не приходя в сознание, сообщает портал "Подробности".

По словам врачей, травма ребенка (закрытая черепно-мозговая травма) были несовместима с жизнью.

"Она сообщила, что таким образом она воспитывала ребенка за то, что он пописал в кроватку. Побила, чтобы больше он так не делал", - рассказал заявил представитель местной полиции Александр Демкивский.

После проведения доследственной проверки оказалось, что 36-летнюю женщину однажды лишали материнских прав. Кроме того, она занималась проституцией и употребляла наркотические вещества. Ее сын некоторое время жил в детдоме. Однако в 2017-м служба по делам детей возвратила ребенка матери, поскольку женщина вышла замуж.

Сейчас горе-мать помещена в следственный изолятор. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве женщина убила ножницами собственного ребенка.