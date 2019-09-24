В хмельницком аквапарке "траванулось" много детей: названа возможная причина

Хмельницький аквапарк "вляпался" в неприятную историю / riakchr.ru

В Хмельницком после посещения аквапарка 13 человек - 2 взрослых и 11 детей, обратились за медпомощью с жалобами на слезотечение и кашель.

Медики установили предварительный диагноз пострадавших - ингаляционное отравление хлором, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Хмельнитчине.

По данным ведомства, после отравления в аквапарке ночь в больнице провели брат и сестра, 2009 и 2011 г.р.

Правоохранители обследовали аквапарк, взяли образцы воды и воздуха и изъяли документы, в которых расписана подача веществ, очищающих воду. Начато производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце февраля 2018 года в Оболонском районе Киева в аквапарке обрушилась часть потолка, в результате инцидента пострадал ребенок. СМИ узнали, что травмы малыша оказались несерьезными.