"Разве борщ сварит?": нардеп Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель

Марьяна Михолап работает на Николая Тищенко по трудовому договору / Фото radiosvoboda.org

Ресторатор, телеведущий и депутат-мажоритарщик от партии президента Слуга народа Николай Тищенко, который недавно нагрубил журналистке, взял в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.

В прошлом году девушка окончила Киевский национальный экономический университет по специальности "экономическая кибернетика". При этом девушка говорит, что "слабо видит" себя в этой профессии. Учась в университете, Михолап искала работу репетитором математики и украинского языка и предлагала свои услуги в качестве модели. В 2017 году девушка принимала участие в отборе на конкурс Мисс Украина, а еще недавно снималась в фотосессиях для известных брендов. В конце августа и в начале сентября этого года, ее резюме модели были удалены из соответствующих сайтов.

Михолап работает у Тищенко по срочному трудовому договору на постоянной основе и жалуется в соцсети Instagram, что "ничего не успевает".

Как отреагировали в соцсети:

"Хотим превратить нашу страну в молодое государство. Почему мы осуждаем молодых и с дипломами. А относительно того, что модель ... то возьмите, и раскрасьте ее зеленкой, чтобы не была такой красивой. Люди, вы сумасшедшие", - пишет Людмила Шевель.

"Вот если бы он взял себе 72-летнюю модель. У нее и опыта, и мастерства больше борща наварить ресторатору. А 22-летняя шо ему сварит?", - отметил Олег Шпартак.

"Та пусть берет, кого хочет. А что он бабушку герман должен взять. У него жена молодая. Я думаю просто для статуса. А любовницей она не будет", - добавила Лилия Беспалова.

"Не брать же ему 100-летнюю бабушку", - считает Василий Подоляк.

Напомним, нардеп от Слуги народа, ресторатор и ведущий Николай Тищенко в свой первый рабочий день в Раде обиделся на журналистку Радио Свобода. Тищенко не смог ответить на вопросы об Иловайске, и после интервью заявил, что не будет общаться с журналисткой, так как она задает ему вопросы, "как двухлетнему мальчику".