Нардеп Тищенко нагрубил журналистке и устроил перепалку, опубликовано видео

Николай Тищенко устроил перепалку с журналисткой / instagram.com/nikolaytyshchenko

Ресторатор, телеведущий и нардеп от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Николай Тищенко не захотел отвечать на вопрос журналистки, нагрубил ей и устроил перепалку.

Журналистка спросила у Тищенко, поддерживал ли он проект закона о назначении Кабмина, и кто возглавляет Министерство здравоохранения Украины, после вопроса народный избранник предложил ей попить воды, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter-аккаунте Радио Свобода.

На ролике запечатлено, что сначала нардеп даже не остановился, когда журналистка обращалась к нему с вопросами.

"...А можно коротенький тест? Вы же поддерживали правительство, кто у нас министр здравоохранения? Николай, кто у нас министр здравоохранения?..", - спросила журналистка.

Тищенко не ответил на ее вопросы, подошел к кулеру, а потом обратился к журналистке: "Попейте водички, вам полезно".

После этого журналистка объяснила, почему ставила нардепу вопросы. "Очень много сейчас людей упрекают Слугу народа, что они голосуют и не читают законы, поэтому я вас спрашиваю, если вы голосовали за правительство, читали ли вы его", - сказала она.

После этого между Тищенко и журналисткой возникла словесная перепалка:

Тищенко: "Если бы вы так спросили, я бы ответил".

Журналистка: "Вы скажете - читал, вот я и проверяю, читали ли вы".

Тищенко: "А кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто - мой отец или жена, кто вы?"

Журналистка: "Это наша работа".

Тищенко: "Какая работа?"

Журналистка: "Контролировать власть".

Видео, на котором запечатлена перепалка Тищенко с журналисткой

"Слуги народу" Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 19 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что народный депутат от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Ирина Геращенко провела аналогию между своими коллегами из Слуги народа и "зелеными человечками", которые захватили Крым, и получила резкий ответ главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.