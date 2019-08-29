"Мне что, два года?": Тищенко обиделся на журналистку за вопросы об Иловайске

Николай Тищенко пообещал, что больше не будет общаться с журналисткой

Новоизбранный нардеп от Слуги народа, ресторатор и ведущий Николай Тищенко в свой первый рабочий день в Раде обиделся на журналистку Радио Свобода.

Тищенко не смог ответить на вопросы об Иловайске, и после интервью заявил, что не будет общаться с журналисткой, так как она задает ему вопросы, "как двухлетнему мальчику".

29 августа нардепы собрались у Стены памяти павших за Украину, чтобы в День памяти защитников отдать им дань уважения. Там же журналистка и отыскала Тищенко, и задала вопрос, почему первый рабочий день новой Верховной Рады важно начинать именно отсюда.

"Это пример для всех, что мы пришли работать и менять страну. И в первый день мы решили отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так – героев", - отметил нардеп.

На вопрос, помнит ли новоизбранный нардеп о том, что было 5 лет назад, он ответил: "Да, это помнит вся страна, и это еще дает нам возможность понять, что мы пришли менять страну, мы пришли работать. Сегодня очень ответственный день, мы принимаем присягу и это важно для всех нас, не только для депутатов Слуги народа, а и других депутатов других политических фракций".

На еще один уточняющий вопрос журналистки, почему Владимир Зеленский назначил Днем памяти защитников именно 29 число, Тищенко ответил, что это стоит спросить лично у президента.

После интервью Тищенко уже собирался уйти, но затем вернулся к журналистке, и обиженно высказал ей претензии.

"Мне что, два года? Я к вам больше не подойду. Ну мне же не два года. Вы мне задаете вопросы как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался", - обиделся ресторатор.

Отметим, 29 августа 2019 года впервые отмечается День памяти защитников. Именно в этот день пять лет назад в Иловайском котле, самой масштабной трагедии на Донбассе, погибли сотни военных.

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