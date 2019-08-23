Мэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром

23 августа 2019, 12:54

В сети появилось застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром, хотя ранее в СМИ он заявлял обратное.

Виталий Кличко
Виталий Кличко / Пресс-служба

В сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Милайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!", - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

Стоит отметить, что ранее, в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом", - заявил тогда Кличко. - "Он - не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями - преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы - манипуляция, не более. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются", - добавил мэр.

Напомним, в  2017 году журналисты программы "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрбуда" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя.

В комментарии программе "Схемы" мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Виталий Кличко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:23
"Что-то там не очень ладится": Лукашенко рассказал о просьбе Зеленского
13:15
Захарова вновь взялась поучать Зеленского, прозвав его блогером
13:15
Танцы меняют меня: Tayanna поделилась впечатлением от шоу Танці з зірками Видео
13:05
РФ "сливает" Донбасс? Из оккупированного Луганска вывозят танки
12:58
В Кремле рассказали о начале диалога Зеленского с Путиным Видео
12:54
Мэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром Видео
12:48
"Украинцы приезжали в ДНР за рабами": росСМИ отличились очередной байкой об "ужасах хунты"
12:44
Землетрясения в раздевалке и штрафы: что изменилось в Шахтере при Каштру
12:33
Яценюк побывал на презентации фильма "Украина: Эволюция достоинства" (видео) Видео
12:29
Россия "облажалась": чудо-"танк" оказался небоеспособным
12:21
Во все тяжкие фильм: что известно о самом громком сиквеле сериала Видео
12:16
Британская The Guardian опубликовала фото "российского" Крыма
12:03
Царь Леонид поменял профессию: рецензия на фильм Падение ангела Видео
11:58
"Дайте мне выполнить свое дело": Зеленский пообещал скорый обмен пленными между Украиной и Россией
11:52
"Как спелый арбуз": Седокова на интимном фото похвасталась формами
11:49
Перепутала педали: теща Притулы переехала на внедорожнике мать и 9-летнего ребенка Видео
11:45
В МИД спрогнозировали отмену санкций против РФ Видео
11:40
"Плохая примета": под Киевом водитель отказался пустить участника АТО первым в салон Видео
11:25
"Позорные слухи": Зеленский рассказал о судьбе Министерства по делам ветеранов
11:17
Расстрел адвоката в Кропивницком: появились шокирующие подробности Видео
11:00
Сбой в работе Facebook и Instagram: что известно о проблемах популярных соцсетей Видео
10:59
"Хочу реванш с Хабибом" - Конор Макгрегор
10:47
Российский омбудсмен Москалькова на один день прилетела в Киев
10:42
Танці з зірками 2019: Анна Ризатдинова бросила олигарха Александра Онищенко Видео
10:18
"Берет на себя риск": в МИД оценили прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
10:08
День флага Украины: Зеленский на Софийской площади торжественно поднял знамя Видео
10:02
Вабити: игривая Кароль развлекается сразу с двумя парнями в новом клипе Видео
09:56
Обмен заключенными между Украиной и РФ: СМИ рассказали о судьбе Сенцова и Вышинского Видео
09:43
Украинские фискалы взялись за химзавод Фирташа
09:30
Жестокое убийство журналиста в Черкасской области: обвиняемого отпустили под домашний арест
09:02
В Днепре голый неадекват устроил игру в салочки с копами Видео
08:56
"Ленточки перерезать, цветы класть": Кличко пожаловался на притеснения Богдана Видео
08:44
Почему проблема Украины на Донбассе не в силе агрессора мнение
08:35
"Праздничный прогноз": синоптик рассказала о погоде в День флага
08:30
Аресты и задержания: Украина в ООН рассказала о беспределе РФ в Крыму и на Донбассе Видео
08:06
"Загадочный взрыв" под Северодвинском: Совбез ООН потребовал от России отчет
07:46
Как в США и ЕС "отбеливали" Януковича: всплыли новые детали
07:37
День шахтера 2019: дата, что подарить и как поздравить
07:36
Украине пора отказываться от стратегии нытья Порошенко мнение
07:22
Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины
07:15
Головная боль Кремля: экс-депутат Госдумы рассказал, почему Россия хочет "слить" Донбасс
07:07
"Чтобы вся страна стала сине-желтой!": Зеленский поздравил украинцев с Днем флага Видео
07:01
Антибиотики провоцируют страшную болезнь: ученые нашли связь
06:55
Большое унижение Путина мнение
06:35
Зеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе
06:01
З Днем державного прапора України: найкращі вітання та листівки Фото Видео
05:34
К украинцам подкралась магнитная буря: как уберечься Видео
04:57
Восстание робота Федора: по фото Нибиру возле МКС разгадали планы Планеты смерти Видео
04:25
"Хитросделанные товарищи": эксперт оценил продление растаможки для евроблях Видео
03:43
Медики рассказали, какие болезни ждут не желающих секса женщин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять