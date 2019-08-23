Мэр Кличко угодил в громкий скандал: пил с известным застройщиком Столаром

Виталий Кличко / Пресс-служба

В сети появилось видео застолья, на котором мэр Киева Виталий Кличко поднимает тост за дружбу со скандальным застройщиком Вадимом Столаром.

"Здорово, что друзья все собрались. Вадим Милайлович, спасибо тебе большое, что собрал всех друзей. Предлагаю тост за друзей!", - заявил Кличко, обращаясь к Столару во время застолья.

Стоит отметить, что ранее, в начале августа в интервью изданию LB.ua Кличко заявил, что не может назвать Столара другом.

"Я знаком с тысячами людей. Друзей у меня… пальцев одной руки хватит. Поэтому я не назову Столара другом", - заявил тогда Кличко. - "Он - не мой друг. Не чиновник Киевской городской администрации и не депутат Киевсовета. Столар - бизнесмен, у него какие-то свои проекты. Его, как и Микитася, других застройщиков пытаются привязать к Кличко. Но это неправда. Я знаком со всеми застройщиками в Киеве, со всеми бизнесменами в городе. Но называть их всех моими друзьями - преувеличение. И говорить, что я отстаиваю их интересы - манипуляция, не более. Спрашивать кого-то, почему он пошел в ту партию, а не в другую, я тоже не могу. Это личное решение каждого, они со мной не советуются", - добавил мэр.

Напомним, в 2017 году журналисты программы "Схемы" сообщали, что Виталий Кличко летал на частном самолете вместе с руководителем "Укрбуда" Максимом Микитасем и Вадимом Столаром. В расследовании говорилось о том, что Кличко и Микитась вместе прилетели из Неаполя.

В комментарии программе "Схемы" мэр Киева сообщил, что за аренду чартера платил Микитась. По словам Кличко, он случайно встретил застройщика на улице в Неаполе и согласился приобрести билет на чартер, потому что имел перелет со "стыковкой", а Микитась летел прямым рейсом.