Это он о доме Гонтаревой: Дубинский в Раде насмешил украинцев. Фото

Александр Дубинский в Раде / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский оказался любителем нестандартных футболок, в которых он ходит даже на работу в парламент. Так, фотограф Ян Доброносов "подловил" народного избранника в футболке, демонстрирующей тягу Дубинского к революциям. Соответствующее фото Доброносов опубликовал в Facebook.

Нардеп пришел в Раду в черной футболке с надписью, которая гласит: "Позитив рождается в борьбе".

Пользователи соцсети тут же разразились ироничными шуточками: "Это он о доме Гонтаревой?", "Вечный революционер", "Кого с кем? Барыги уже нет при власти, а бороться надо. Но с кем?" и другие.