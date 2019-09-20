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Тяжелая работа: "слуга народа" Устенко прилег отдохнуть в Раде. Фото

20 сентября 2019, 12:42

Пользователи неоднозначно отреагировали на выходку нардепа Алексея Устенко.

Алексей Устенко в Раде
Алексей Устенко в Раде / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от фракции Слуги народа Алексей Устенко прилег на стол прямо в сессионном зале Верховной Рады. Соответствующее фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Автор прокомментировал фото достаточно лаконично: "Устал".

В свою очередь, пользователи неоднозначно отреагировали на выходку "слуги народа".

"Не, ну а что? Молодой, зеленый... ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", – отметили в комментариях под постом фотографа.

Другой пользователь Facebook предположил, что нардеп "охраняет" телефон от "вездесущих камер" журналистов.

"Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", – высказался еще один подписчик Доброносова.

Напомним, что ранее во время заседания Верховной Рады нардеп от депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза.

фото Верховная Рада Слуга народа
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