Тяжелая работа: "слуга народа" Устенко прилег отдохнуть в Раде. Фото

Алексей Устенко в Раде / facebook.com/yan.dobronosov

Народный депутат от фракции Слуги народа Алексей Устенко прилег на стол прямо в сессионном зале Верховной Рады. Соответствующее фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

Автор прокомментировал фото достаточно лаконично: "Устал".

В свою очередь, пользователи неоднозначно отреагировали на выходку "слуги народа".

"Не, ну а что? Молодой, зеленый... ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", – отметили в комментариях под постом фотографа.

Другой пользователь Facebook предположил, что нардеп "охраняет" телефон от "вездесущих камер" журналистов.

"Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", – высказался еще один подписчик Доброносова.