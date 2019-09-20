Тяжелая работа: "слуга народа" Устенко прилег отдохнуть в Раде. Фото

Пользователи неоднозначно отреагировали на выходку нардепа Алексея Устенко.
Народный депутат от фракции Слуги народа Алексей Устенко прилег на стол прямо в сессионном зале Верховной Рады. Соответствующее фото в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Автор прокомментировал фото достаточно лаконично: "Устал".
В свою очередь, пользователи неоднозначно отреагировали на выходку "слуги народа".
"Не, ну а что? Молодой, зеленый... ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", – отметили в комментариях под постом фотографа.
Другой пользователь Facebook предположил, что нардеп "охраняет" телефон от "вездесущих камер" журналистов.
"Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", – высказался еще один подписчик Доброносова.
Напомним, что ранее во время заседания Верховной Рады нардеп от депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза.