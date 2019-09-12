Очередной новоизбранный нардеп угодил в скандал

Юрий Шаповалов /фото: 05366.com.ua

Во время заседания Верховной Рады нардеп от депутатской группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза. Соответствующее видео обнародовал в Facebook журналист Всеволод Филимоненко.

"Такое отношение к отдыху подчеркивает рабочий характер парламентария. Не зря отдает всего себя труду на благо украинцев", - шутливо прокомментировал журналист опубликованное видео.

При этом он указал что стоимость услуги достигала 12 тысяч долларов.

Напомним, что скандальный бывший народный депутат Надежда Савченко отправилась отдыхать в Черногорию с сестрой Верой.