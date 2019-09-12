"Бл*, Гадя с сестрой в самолете": безработная Савченко улизнула на курорт в Черногорию

Вера и Надежда Савченко / УНИАН

Скандальный экс-народный депутат Надежда Савченко, ранее долго сидевшая в СИЗО по подозрению в планировании терактов и заговорах с целью захвата власти в стране, в компании с сестрой Верой была замечены в киевском аэропорту в очереди на рейс в Черногорию.

Такое сообщение опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter один из пассажиров.

"Бл***, Гадя с сестрой Верой в одном самолете со мной", — написал автор. Также он приложил к посту фото, на котором видно Надежду Савченко с загранпаспортом в руках.

Далее автор твита утверждает, что нардеп с сестрой стояли в очереди на погрузку в первый класс. Плюс самолет должен был отправиться в Тиват — достаточно дорогой курорт.

Напомним, ранее Надежда Савченко заявляла о том, что официально зарегистрировалась на бирже труда как безработная. Позднее она едва ли не до тошноты ужаснула Сеть своей похабной выходкой в кулуарах Верховной Рады.