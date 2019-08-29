"Переполняет чувство легкости": Савченко неожиданно явилась в новой Раде

Надежда Савченко появилась в Раде в свой последний рабочий день / Facebook Надежды Савченко

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко 29 августа явилась в Верховную Раду.

По ее словам, она сложила полномочия нардепа, и в свой последний рабочий день решила пройтись кулуарами Рады, передает Newsone.

"Меня переполняет чувство легкости. Но, понимаете, сегодня (29 августа - ред.) мой последний рабочий день. Я вздохнула с облегчением, но я не увидела, чтобы люди это поняли. Им все равно, какая власть: предыдущая, будущая, следующая. Люди просто хотят, чтобы их проблемы были решены. Они подходят, жалуются, я им обьясняю, что я больше не нардеп. И мне от этого тяжело", - призналась Савченко.

Она добавила, что теперь будет отдыхать, и приходить к Раде исключительно на экскурсии. Но успела пригрозить новоизбранным нардепам.

"Я надеюсь, что я здесь буду ходить исключительно на экскурсии, на следующий период, пока эта Рада будет работать. Но если эта Рада перестанет работать, так как предыдущий созыв, тогда, думаю, будут стоять тут все, и нас будет много", - пригрозила экс-нардеп.

Ранее Надежда Савченко похвасталась достижением.