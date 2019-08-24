Начало украинизации России: Савченко похвасталась достижением

Савченко считает, что россияне и украинцы стали лучше понимать друг друга / Facebook Надежды Савченко

Россияне очень скоро начнут легко понимать украинский язык и в этом одиозный уже экс-нардеп Надежда Савченко видит и свою заслугу.

В интервью телеканалу NewsOne Савченко заявила, что росТБ транслирует ее выступления, на которых она говорит по-украински. При этом ее слова не переводятся на русский язык, а сопровождаются субтитрами.

"Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя. То есть, украинский язык звучит в российских эфирах", — сказала Савченко.

По ее мнению, это означает, что стороны начинают "лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка".

Напомним, ранее Надежда Савченко оправдала свое поражение на досрочных выборах в Верховную Рады грязными политическими технологиями.

Как известно, Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области. Однако, ее ждал полный провал. По результатам подсчета голосов, за нее проголосовали всего лишь 8 человек.