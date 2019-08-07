"Ну ее нахрен эту политику": Надежда Савченко снялась в "эротичной" фотосессии

Вечером в среду, 7 августа, Надежда Савченко, которая ранее заявила, что больше никому ничего не должна и возрадовалась проигрышу на выборах, удивила украинцев необычной фотосессией.

Экс-нардеп разместила на своей странице в соцсети снимки, где она в изумрудном платье с глубоким разрезом на ноге порхает босиком по песку у самой кромки воды.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой", - подписала фотографии Савченко.

Отметим, что пользователи соцсети реально шокированы подобным перевоплощением Савченко. Людям поверить сложно, что Надежда Савченко может быть в платье.

"Эротичная фотосессия, сразу чувствуется "а ну ее нахрен эту политику", - сказал Олег Груша.

"Що,вже України не треба?? ((((" - упрекнула Савченко Леся Крюкова.

"Удивила, Надежда! Фотографии зачетные!", - добавила Светлана Погодаева.

Читайте также"Восемь голосов и подсрачник": в сети глумятся над Надеждой Савченко на выборахНапомним, Надежда Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области. Однако, ее ждал полный провал. По результатам подсчета голосов, за нее проголосовали всего лишь 8 человек.