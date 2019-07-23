"Я больше никому ничего не должна!": Савченко возрадовалась проигрышу на выборах

Савченко / Facebook Надежды Савченко

Экс-нардеп Надежда Савченко, которая с треском провалилась на досрочных парламентских выборах 2019 года, смирилась с поражением и даже возрадовалась ему.

Комментируя свои результаты, Савченко заявила, что она наконец-то "свободна".

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала Савченко в Facebook.

Также она поделилась, что в жизни "освобождалась от пут не раз", но теперь "это ощущение невероятное".

Напомним, Надежда Савченко баллотировалась на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Зайцево Донецкой области. Однако, ее ждал полный провал. По результатам подсчета голосов, за нее проголосовали всего лишь 8 человек.