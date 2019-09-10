"Ноги не моет?": Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде

Надежда Савченко шокировала сеть тем, что закинула ноги на стол в ВР / Facebook Надежды Савченко

Экс-нардеп 8-го созыва Надежда Савченко шокировала сеть новой выходкой, вызвав тошноту у некоторых украинцев.

Фотограф Ян Доброносов показал на своей странице в Facebook снимок, как Савченко сидит в кулуарах Верховной Рады, закинув босые ноги на стол. На фото видно, что ноги экс-нардепа явно не благоухают, ведь на стопах видны следы грязи.

Рядом с Савченко лежит пачка сигарет и пластиковый стакан с водой, она с грозным видом уставилась в телефон.

"Перерыв. Надежда не депутат! Сегодня она посетитель", - отметил фотограф.

Надежда Савченко закинула ноги на стол в Раде / facebook.com/yan.dobronosov

Украинцы ужаснулись такой неряшливой выходке экс-нардепа и поглумились над ней в сети.

"Она босиком ходит или ноги не моет?", "Это пи*дец. Простите", "Вы не поняли, она по ходу босая выбирала картошку", "Ну вот опять: Надя ложила на Раду", "Чего она туда приперлась вообще?", "И теперь за эту ху*ню с босыми ногами на стол ее можно вышвырнуть прочь, пока не обуется", "Тооолькооо рюмка вооодки на столееее", - писали юзеры.

Напомним, Надежда Савченко стала безработной и рассказала, чем займется вскорости.

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